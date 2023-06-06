У Новій Каховці через підрив ГЕС затопило місцевий зоопарк: всі тварини загинули [ Редагувати ]
У ніч проти вівторка, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалось затоплення територій. За словами голови Херсонської облради Самойленка, критичної позначки вода досягне приблизно об 11-й годині.
Так, у Новій Каховці через підрив ГЕС затопило місцевий зоопарк "Казкова Діброва".
За поки що не підтвердженою інформацією, всі тварини загинули.
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