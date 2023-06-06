У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів про наслідки вибуху на аміакопроводі в області.

"Учора ввечері ми зафіксували, що відбувся прорив, пошкодження магістрального аміакопроводу внаслідок ворожих обстрілів. Ця ділянка, з пошкодженою станцією складає, приблизно, 12 км, де за нашими підрахунками, залишався технічний аміак у кількості 700 тонн", - сказав Синєгубов.

Далі перевірочними нашими діями було встановлено, що внаслідок такого пошкодження та розгерметизації спрацювали запобіжні клапани зворотного кисню. Цей прорив фактично було зареєстровано на ділянці 2,2 км. Там залишалось, за нашими підрахунками, 134 тони технічного аміаку, вибух якого і стався.

"На місцях одразу почали замірювання повітря і наразі у населеному пункті Масюківка та зокрема у Купʼянську доза аміаку у повітрі не перевищує норму", - додав він.