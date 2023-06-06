"Робимо все, щоб врятувати людей": Зеленський провів термінове засідання РНБО [ Редагувати ]
Через підрив рашистами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський зібрав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Провів термінове засідання РНБО. Цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.
Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.
Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, Уряд, Офіс.
На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності.
Станом на 11 годину відомо, що рівень води в Новій Каховці піднявся на 10 метрів. Затоплений центр міста, там уже плавають лебеді. Під воду уходить і Херсон.
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