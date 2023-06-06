Чергова доба обстрілів і руйнувань на Донбасі. Ворог продовжує нищити Донеччину та тероризувати Луганщину. Напередодні російська армія вчергове завдала по українських містах авіаційних та ракетних ударів. Є постраждалі та зруйновані об'єкти. Намагалися росіяни і наступати. Деталі, як минула доба на Донбасі - розкажемо далі.

Під Бахмутом цілодобово точаться бої. Під контролем наших військових лишається околиця міста. Подекуди, ЗСУ просуваються й штурмують ворожі позиції. Окупантів із зеленки буквально викурюють, немов тарганів.

Це - кадри буднів третьої штурмової.

Просто для розуміння. Отам, 50 метрів - і пі*ари. Сплять… Хех… такими вони мені більше подобаються…

Та навіть під час відчайдушних боїв, наші захисники не втомлюються жартувати.

Та не розстраюйтеся, пацани. Головне ж не перемога, а участь….

Не закінчуються на Донбасі артилерійські та авіаційні обстріли. Напередодні рашисти завдали авіаударів в районіх Торецька, Авдіївки та Марʼїнки. Із "Градів" та "Смерчів" ворог гатив по 13-х населених пунктах. Травмовано троє людей. Під суцільними обстрілами поліцейські разом з волонтерами продовжують розвозити гуманітарку. Напередодні доставили нову партію допомоги у Велику Новосілку.

Микола Янатьєв, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Наразі на локації проживає 150-160. Це район Нових-Старих Чєрьомушек, часний сєктор…

Селище на лінії фронту. Та попри це, у населеному пункті залишилися жителі. Переважно це літні люди.

Олександра Гаврилко, керівниця відділу комунікацій ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Бачите, у деяких балконах ще видно новорічні ялинки, які люди просто не встигли прибрати… Дуже моторошно бачити населений пункт, який ти бачив, коли він процвітав.

Без термінової потреби на вулицю мешканці не виходять.

На все селище - один магазин, та й до нього багатьом дістатися нереально. Проте, навіть за таких умов - більшість виїжджати не хоче.

Гуманітарною допомогою днями забезпечили й мешканців деокупованих населених пунктів Луганщини.

На окупованих територіях рашисти продовжують терор. За даними обласної військової адміністрації, у Рубіжному примусово паспортизують торговців, а у Сєвєродонецьку бюджетники, які згодилися працювати на ворожу владу, не отримують своїх зарплат.

Ворог не відступає від намагань захопити інші населені пункти Луганщини. Рашисти намагалися вести наступальні дії поблизу Новоселівського та Білогорівки. Проте ці спроби відбили наші захисники.