Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про намір знову провести телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним, однак зараз "невідповідний час".

Про це повідомляє The Guardian.

Канцлер звинуватив росію у підриві Каховської ГЕС.

"За всіма твердженнями, це агресія російської сторони, щоб зупинити український наступ, захистити власну країну. Це показує, що це новий вимір", - сказав він.

Шольц також заявив, що має намір знову поговорити з путіним, але додав, що давно цього не робив і зараз "невідповідний час".