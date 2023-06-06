Шольц шокував заявою про зустріч з путіним [ Редагувати ]
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про намір знову провести телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним, однак зараз "невідповідний час".
Про це повідомляє The Guardian.
Канцлер звинуватив росію у підриві Каховської ГЕС.
"За всіма твердженнями, це агресія російської сторони, щоб зупинити український наступ, захистити власну країну. Це показує, що це новий вимір", - сказав він.
Шольц також заявив, що має намір знову поговорити з путіним, але додав, що давно цього не робив і зараз "невідповідний час".
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