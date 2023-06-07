Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителям Енергодара радять залишити місто [ Редагувати ]
Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, тому жителям прилеглого Енергодара мерія радить залишити місто.
Про це заявив перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов'я".
"Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові - ред.) знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією на ЗАЕС? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів - на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною", - сказав Самойдюк.
Він наголосив, що жителям за будь-якої можливості краще залишити Енергодар і територію навколо міста.
Тим, для кого це неможливо зараз, радять, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання.
"Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти - ред.) будуть зобов’язані та змушені дати "коридори" для виїзду населення з такої території", - додав заступник міського голови Енергодару.
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