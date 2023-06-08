ЗСУ знищили 730 окупантів, 18 танків і 28 гармат - Генштаб [ Редагувати ]
За минулу добу 7 червня українські захисники знищили ще 880 російських окупантів, 18 танків і 28 артилерійських систем. Про це повідомив Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,
- танків - 3 891 (+18) одиниць,
- бойових броньованих машин - 7 576 (+16),
- артилерійських систем - 3 668 (+28),
- РСЗВ - 595 (+1),
- засобів ППО - 355 (+3),
- літаків - 314 (+0),
- гелікоптерів - 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3 234 (+15),
- крилатих ракет - 1 171 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6 384 (+35),
- спеціальна техніка - 500 (+8).
Дані уточнюються.
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