У Києві затримали директора комунального закладу парк культури та відпочинку "Гідропарк" через вимагання хабаря від бізнесмена за розміщення каруселей. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей.

Правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 000 грн за договором. Надалі підприємець мав сплачувати особисто керівнику "Гідропарку" ще 20 000 грн щомісяця. 7 червня під час одержання 20 000 грн посадовця затримали.

У Подільському управлінні поліції повідомили, що 54-річному киянину оголошено про підозру в одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Згідно з даними на сайті Дніпровської РДА, директором "Гідропарку" є Олександр Осадчук.