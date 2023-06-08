Унаслідок чергового терористичного акту росії проти мирних українців була підірвана Каховська ГЕС. Місцеві жителі потребують допомоги. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Херсонщина постійно відчуває підтримку, ще з перших днів деокупації. На поміч регіону прийшло чимало людей, організацій, а після підриву окупантами Каховської ГЕС допомога почала дійсно надходити з усього світу. Але для ліквідації наслідків цієї катастрофи потрібні додаткові ресурси. Необхідна бутильована вода, речі, меблі, одяг. Зараз потрібні спецтехніки для ліквідації: екскаватори, всюдиходи, самоскиди, навантажувачі, автобуси, рятувальні жилети та кола. Також щодня потрібне пальне".

Він додав: "Херсонька ОВА створила контакт-центр з питань надання допомоги. Туди можуть звертатись люди, які хочуть зробити щось корисне для нашого регіону. Оператори мають перелік першочергових потреб, його ви також можете знайти на сайті військової адміністрації. Номер контакт-центру: 0 800 101 102. Також потребуємо людей, які можуть працювати операторами контакт-центру".

Також Прокудін розповів про обстріли в області.

"Сьогодні російська армія вчинила черговий терористичний удар. Вони стріляли в людей, які евакуйовувались із зони підтоплення. 9 людей поранені, усіх шпиталізували. Серед них двоє працівників ДСНС, поліцейський, 25-річний волонтер з Німеччини. Але це ще не все. Також 9 людей у різних районах Херсонщини також отримали поранення, одна людина закинула", - зазначив Прокудін.