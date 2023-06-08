"Міжнародна спільнота має визнати росію терористом": Подоляк про підрив Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як рф підірвала Каховську ГЕС.
"Будь-яку дамбу можна зруйнувати тільки внутрішньо, тобто внутрішні конструкції, які знаходяться між секціями. Якщо говорити про Каховську ГЕС, це потрібно було замінувати 100-150 метрів. Потрібно дуже багато вибухівки, і тільки така інженерна конструкція може бути зруйнована. Потрібно розглянути кілька питань. Хто контролює цю територію? Зараз там знаходиться виключно окупаційна влада, центральні штаби збройних сил ФСБ і Росгвардії. Хто замінував велику кількість секцій ГЕС? російська федерація. Хто мав мотиви це зробити? російська федерація", - каже Подоляк.
Він додав, що рф порушила протокол Женевської конвенції та має бути визнана країною терористом.
"Чому, коли відверто та конкретно розуміють усі, що це зробила росія, світ не хоче про це говорити? Проблема в тому, що світу доведеться сказати, що рф порушує протокол Женевської конвенції 1977 року, де руйнування такої дамби, як Каховська ГЕС, дорівнюється використання тактичної ядерної зброї. Міжнародна спільнота має визнати росію терористом, і не просто спонсором тероризму, а саме терористом. А це інший статус країни. Країна терорист має позбутися будь-яких прав, будь-яких контрактів. Крім того, нейтральні країни також мають зрозуміти цей статус росії та обмежити свої комунікації. Світ, як на мене, не готовий до цього, тому простіше зробити вигляд, аби очікувати певних розслідувань. А хто моє провести розслідування, коли там територію все ще контролює окупаційна влада рф", - сказав Подоляк.
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