Внаслідок нічної масованої атаки дронами та ракетами по Одещині загинуло людини, 27 - поранені. Серед травмованих - троє дітей, вони госпіталізовані. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Було дві хвилі атаки. Спочатку ворог запустив "шахеди". Усі вісім дронів камікадзе були знищені в небі над Одесою. Це був великий повітряний бій з застосуванням усіх сил і засобів вогневого ураження. Ну а потім (ворог) завдав ракетного удару. Дві ракети були знищені в небі над Одещиною.

На жаль, було влучання третьої ракети, вона прилетіла в рекреаційну зону, це улюблене місце для російських окупантів, вони дуже часто б'ють по рекреації, по Чорноморському узбережжю.

Влучання було таке, що вибуховою хвилею пошкодило кілька житлових приміщень. І якщо ми спочатку говорили про трьох людей попередньо, що отримали певні травмування, то на ранок стало зрозуміло, що їх десять. Це різного ступеня ураження, всім їм надано медичну допомогу.

Величезну небезпеку в собі несуть ті уламки від ракет або дронів-камікадзе, які можуть прилітати в наші будинки, що сталося вночі і в Одесі. Нажаль, три людини загинули. Двоє з них загинули буквально від уламків на вулиці.

Одна з жіночок, яка загинула, вона начебто опинилася в Одесі, покинувши свій рідний зруйнований Бахмут. Як бачимо, війна наздогнала і тут.

Є поранені люди, 27 людей постраждали. Є маленькі діти, є вагітна жінка. Надано відповідну медичну допомогу.

Кілька будинків було пошкоджено вибуховою хвилею, це та пожежа яка виникла, це та вирва від бойової частини "шахеда". Пожежа спалахнула, це 50 квадратних метрів, її досить швидко локалізували.

Сьогодні є також дані, що вибухова хвиля повибивала шибки. Це дуже щільнозаселений район нашого міста, житловий. Це вкотре показує, куди б'є росія, яка залишається терористичною організацією.