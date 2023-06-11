Топ 5 шляхів обійти санкції. Сполучені Штати визначили країни, через які до росії йде найбільше підсанкційного товару. Це Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати і Вірменія. Остання зараз переживає кризу. Прем'єр-міністр країни - Нікол Пашинян таки визнав Карабах частиною Азербайджану. Втім, з таким рішенням є незгодні. Наприклад, проросійські олігархи. Більше подробиць в матеріалі.

Вони... зустрілися. І навіть поговорили про мир в Карабаху!

Ільхам Алієв, президент Азербайджану:

Існують серйозні передумови для нормалізації відносин.

Але ці умови постійно намагаються зіпсувати. Але хто і як?

Мар'ян Заблоцький, народний депутат:

Варданян - це один з тих, хто зберігає серйозну владу.

Що про нього відомо? І яка ціль зриву можливого миру?

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

Вірменія готова визнати територіальну цілісність Азербайджану площею 86 600 квадратних кілометрів, і, на нашу думку, Азербайджан готовий визнати територіальну цілісність Вірменії площею 29 800 квадратних кілометрів.

Цю заяву прем'єр Вірменії Пашинян зробив ще до зустрічі з президентом Азербайджану на Євроазійському форумі. Фактично, Пашинян визнав Карабах територією Азербайджану.

Карабах - одна з головних тем обговорень форуму. Мир і територіальна цілісність. Вони можливі.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану:

Існують серйозні передумови для нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією на основі взаємного визнання територіальної цілості і сувернітету.

Мар'ян Заблоцький, народний депутат:

Безумовно, що вплив російської економіки на Вірменію він надвзичайно високий. Проблеми України також від цього з'являються. Тому що Вірменія є одним з тих місць, які дозволяють росії обходити санкції. Там знаходиться велика кількість компаній, яка довзоляє тримати росії логістику.

І обходити санкції. Тому втрачати Вірменію росія дуже не хоче. І намагається розкачати ситуацію зсередини. Через проросійських оліграхів.

Мар'ян Заблоцький, народний депутат:

Карабах контролювався бандитськими колами пов'язаними з росією та з ФСБ.

І російські спецслужби продовжують дестабілізацію регіонів. Після заяв президента Азербайджану та прем'єра Вірменії, один із проросійських олігархів Вірменії - Рубен Варданян закликав Карабах і надалі чинити опір.

Ми ніколи не погоджуємося з цим. Ми будемо боротися до останнього. Остання черта пройдена: ти або встаеш на захист Арцаха, або проти всього армянського народу.

Мар'ян Заблоцький, народний депутат:

Заяви Варданяна можна було б поширювати із заявами ну наприклад Пушиліна, який би там захищав те, що росія не повинна залишати днр. Ситуація точно така сама. Варданян ц- е один з тих, хто зберігає серйозну владу і серйозний вплив на Карабах. Але, думаю, що команди він отримує безпосередньо з ФСБ.

А чому Варданян так активно виступає проти територіальної цілісності обох країн? Чому закликає до спротиву? Все через зв'язок олігарха з Кремлем.

Варданян, один із найбагатших людей росії, близький до путіна. Він працював у "експертних радах" президента країни та був співзасновником керованого кремлем Центру зовнішньополітичного співробітництва імені Примакова. Центр названий на честь одного з найагресивніших антизахідних постачальників глобальної радянської влади. Його звинувачують у відмиванні грошей через офшори та переказі коштів впливовим друзям путіна.

І для них, та путіна, Варданян - це інструмент впливу в регіоні. І мова не тільки про Кавказ. В жовтні минулого року уряд України запровадив санкції проти олігарха. Залишилось отримати оцінку в базі "Миротворець".

Мар'ян Заблоцький, народний депутат:

Варданян - під українськими санкціями, на нього були нарікання цілого ряду закордонних дипломатів. Британських парламентарів. На мою думку, потрібно відслідкувати детально його бізнес-імперію, від якої він начебто відмовився, хоча зараз заявляє, що живе в Нагорному Карабасі і він зберігає дуже великий вплив на весь Карабах.

Вже після введення рестрикцій, постаттю олігарха Варданяна зацікавилися в Британії і не тільки.

Ключове питання полягає в тому, як Рубен Варданян, російський олігарх вірменського походження, був закинутий в Карабах, очевидно росією, і отримав посаду міністра. Ми повинні розуміти, що це особа, на яку накладено санкції через війну росії в Україні, і вважається, що росія таким чином намагається посилити свою спроможність у веденні війни. Його компанії використовували та залучали до процесу розширення військової присутності в Україні та Карабаху.

Чи чекати на санкції від Заходу? Питання відкрите.