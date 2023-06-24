Відпустка в Криму наближається. Так події у росії прокоментував у своєму Твіттері міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Про так зване пильне стеження за перебігом заколоту одна за одною заявляють європейські країни та США.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на дзвінок путіна відреагував стримано - вважає бунт вагнерівців внутрішніми справами росії. Які вже вартували збройним силам агресора кількох бойових гелікоптерів і щонайменше одного літака.

За непідтвердженими поки даними, росгвардія в гонитві за вагнерівцями розстріляла цивільний автомобіль. Ватажок ПВК Євген Пригожин заявив - себе зрадником не вважає. І не складатиме зброю, поки не дістанеться москви. Як усе починалося і чи є у вагнерівців шанси скинути путінський режим? У деталях розбиралася Анна Басова.

Замість цих символічних кадрів на російському телебаченні - екстрені випуски та панічні настрої. Від опівночі програма телепередач не діє, а центральні канали виходять в ефір із екстреними повідомленнями.

А ось як усе починалося. Напередодні очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин записав довге відеозвернення. У якому, не добираючи слів, різко розкритикував російське керівництво. Війну назвав війною. А заразом - на клапті розніс чи не всі позиції кремлівської методички.

Євген Пригожин, голова ПВК "Вагнер":

На 24 лютого не було нічого екстраординарного. Міноборони намагається набрехати президенту, громадськості та розказати, що з боку України була шалена агресія і що вони збиралися разом із блоком НАТО на нас напасти. Спецоперацію почали геть з інших причин. Всі розраховували на диво - на тактичну ядерну зброю, на ядрьону бомбу, яку ось-ось кинуть на Варшаву, але яєць забракло. Слабуваті дідугани! Війна була потрібна для того, щоб зграя тварюк просто попіарилася, показавши, яка вона сильна армія. І щоб шойгу отримав маршала.

Охочого до зірок шойгу Пригожин звинуватив у спробі знищити бойові частини ПВК "Вагнер".

Адже напередодні по їхніх позиціях завдали ракетного удару саме з території росії. А далі заявив - збирає 25-ть тисяч своїх бійців і рушить у так званий марш справедливості. Наполягав саме на такій назві - мовляв, це не державний заколот і не військовий путч.

За кілька годин після цього загони пригожинських солдатів зайняли Ростов-на-Дону. Охороняють навіть будівлю цирку - з промовистою афішею "Щасливий білет".

Євген Пригожин, голова ПВК "Вагнер":

Ми знаходимося у штабі, 7-ма 30-ть ранку. Всі військові об'єкти під контролем. Начальник генерального штабу втік звідси, щойно дізнався, що ми наближаємося до будівлі.

Втік від вагнерівців і начебто сам Сергій Шойгу, який прибув до Ростова, щоб ліквідувати Пригожина. І на якого той у відповідь відкрив полювання. У розмові з іншими, нижчими за рангом військовими, колишній кухар путіна обіцяє - якщо йому не видадуть утікачів, піде по них сам.

Євген Пригожин, голова ПВК "Вагнер":

Ми сюди приїхали, ми хочемо начальника штабу та шойгу. Поки їх немає, ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов і йдемо на москву.

І в москві це, здається, відчули. З ночі військова техніка чатує навколо адміністрації путіна, вулицями туди-сюди їздять танки. Також у столиці країни-агресорки скасовано всі розважальні заходи, камери вуличного відеоспостереження вимкнено. Деякі користувачі скаржаться на слабкий сигнал Інтернету. Соцмережі поспіхом видаляють звернення Пригожина та будь-які згадки про підконтрольну йому ПВК.

Відчайдушні спроби зупинитися лунають від колишніх побратимів вагнерівців - генерала Суровікіна та заступника голови ГРУ Алєксєєва.

Сергій Суровікін, генерал збройних сил рф:

Поки не пізно, треба підкоритися волі та наказу обраного президента російської федерації. Вирішити проблеми можна лише мирним шляхом.

Володимир Алєксєєв, заступник голови ГРУ:

Якими б не були ваші наміри, це удар у спину президенту. Це державний переворот.

путін, чиєї реакції чекали ще з вечора, вийшов зі зверненням лише сьогодні зранку. У 5-хвилинній промові пригожина по імені не назвав. Лише вкотре звинуватив західний світ - цього разу в тому, що вкрали в росії перемогу у Першій світовій війні. Та завуальовано наказав своїм підлеглим ліквідувати вагнерівського ватажка.

володимир путін, президент росії - країни-агресора:

Всі, хто встав на шлях зради, хто готував збройний заколот, став на шлях шантажу й терористичних методів, понесуть неминуче покарання. Збройні сили та інші державні органи отримали необхідні накази.

Колишній кухар своєму вже не шефу відповів - зупинятися не планує. А в планах - москва. І поки в кремлі роздають завдання, на півдні росії розгортаються бойові дії. На трасу М4, що веде до москви, збройні сили країни-агресорки почали скидати авіаційні бомби - по позиціях "вагнерівців". Ті у відповідь приземлили, як стверджують, уже кілька бойових гелікоптерів.

До буремної Ростовщини їдуть колони росгвардії. Невдовзі стає відомо - вагнерівці дісталися Воронезької області. Така ситуація нині за півтори сотні кілометрів від обласного центру. У Воронежі приземляють і перший бойовий літак.

До москви - менше 5-ти сотень кілометрів. І про це знають автори цього відео. Хто зафільмував його, достеменно невідомо. Та з коментарів зрозуміло - озброєні чоловіки підтримують ПВК.

Пацаны, мы готовы на москву? Даааа! Ща вагнера подъедут! Работаем, братья! Рублёвка, жди нас!

У москві вагнерівцям, яких іще кілька місяців тому вважали героями та обіцяли повний пакет соціальних пільг їм і їхнім дітям, нині оголосили анафему. По всьому місту терміново знімають банери з закликами вступати до лав ПВК. А головний пропагандист росТБ соловйов замість звичних в ефірі істерик нині молиться на камеру свого смартфона.

Зупиніться, поки не пізно - країну би не втратити. Немає нічого страшнішого за громадянську війну.

І Україна, і західний світ у своїх коментарях стримані - спостерігають за розвитком ситуації, але вважають це внутрішніми проблемами росії. На тлі подій на московскій біржі попадали всі провідні фондові індекси. А сайт флайт-радар повідомляє - літак родини білоруського посіпаки путіна олександра лукашенка о 5 ранку сів у Туреччині.