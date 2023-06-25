Російські окупанти в Бердянську вбили двох підлітків — Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. У Службі розшуку дітей заявили, що хлопцям загрожувало увʼязнення до 20 років за сфабрикованою справою.

Сьогодні, 25 червня, так званий очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив про вбивство двох неповнолітніх українських хлопців.

З його слів, один з них - 16-річний Тигран Оганесян, якого раніше росіяни тримали в полоні.

Рогов стверджував, що о 19:00, коли люди відпочивали на міській набережній, двоє відкрили вогонь з автоматів.

Правозахисники намагаються зрозуміти, що дійсно сталося. За їхніми даними, справи підлітків розслідували в тимчасово окупованому Бердянську, окупаційна російська влада вирішила передавати справи до суду.

Протягом року Служба з пошуку дітей разом із правозахисниками висвітлювали історію переслідування Тиграна Оганесяна та Микити Хаганова російськими силовиками. Вони домагалися максимального розголосу та привертали увагу міжнародної спільноти.

Окупанти звинувачували двох підлітків у підготовці диверсії на мелітопольській залізниці. Проте перед звинуваченням силовики декілька днів катували Оганесяна та Ханганова і їхні сімʼї.

Також координаторка Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Ольга Решетилова додає ще декілька фактів про підлітків. У вересні 2022 року "слідчі" викрали Тиграна з дому, де він проживав із бабусею. Окупанти його катували протягом 5 діб. Бабуся кожного дня приходила до відділку та благала відпустити онука. Але вони його не відпускали.

Слідчі готували справу до суду. Після обвинувачення друзів розділили. Микиту хотіли звинуватити в крадіжці, а Тиграна — в підготовці диверсії. Декілька днів тому за підлітками приїжджав слідчий із озброєним конвоєм, але вони змогли від них утекти. Європарламент приймав резолюцію щодо Тиграна та Микити й вимагали від окупантів, щоб вони випустили їх із окупації.

Удень перед вбивством хлопці перебували в окупаційному відділку поліції. За пів години до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопців вбиті, мама Тиграна розмовляла з ним. Він їй розповів, що вони гуляють із Микитою і думають над тим, як святкувати День народження Микити. Сьогодні, 25 червня, хлопцю мало б виповнитися 17 років.

"Наразі ми бачимо багато неспівпадіння у фактах, часі, одязі. Тіл хлопців батьки ще не бачили. Натомість рідних від учорашнього вечора мучать допитами й обшуками. Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слідкому про напад на поліцейських. Принаймні, батьки Тиграна та Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео — це постановка для того, щоб убити хлопців", — сказала Решетилова.

Українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом убивства дітей. Також МІПЛ веде власне розслідування обставин вбивства.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що коли ситуація набула розголосу Європарламент вимагав відпустити хлопців на контрольовану Україною територію – росіяни їх не відпустили.

"Сьогодні ж двоє 16-річних хлопців стали героями. Останніми словами одного з них було: "Слава Україн". Не вистачає слів, щоб описати почуття гордості за юнаків, які чинили опір окупантам. Але водночас переповнює відчуття ницості, підлості та цинічності відносно країни-терориста. Адже про що говорити, коли окупанти можуть дозволити собі вбивати неповнолітніх? Вбивати дітей?" - написав він.