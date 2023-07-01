Щоби стимулювати виробництво дронів, Україна скасувала мито та ПДВ на ввезення деталей та комплектовання. А також максимально спростила допуск БПЛА до експлуатації, закупівлі та постачання на фронт. Потреба ЗСУ у дронах величезна, адже у середньому на передовій такі прилади переживають лише два десятки вильотів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів співзасновник DroneUA, експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки Валерій Яковенко.