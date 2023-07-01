"Індустрія БПЛА зростає щотижня": як створюють вітчизняні дрони (відео) [ Редагувати ]
Щоби стимулювати виробництво дронів, Україна скасувала мито та ПДВ на ввезення деталей та комплектовання. А також максимально спростила допуск БПЛА до експлуатації, закупівлі та постачання на фронт. Потреба ЗСУ у дронах величезна, адже у середньому на передовій такі прилади переживають лише два десятки вильотів.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів співзасновник DroneUA, експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки Валерій Яковенко.
Якщо порівнювати з початком війни в 2014 році, коли у нас був певний перший зріз технологічних компаній, що виготовляють дрони, то це не можна навіть близько порівняти з тим, що почало відбуватися зараз на цій лінії фронту. Виробництво дронів, виробництво роботехніки є одним з найактивніших галузей, що зараз розвивається. Кількість команд, що працюють у цій сфері, збільшується фактично щотижня. І цьому допомагають як зустрічні кроки з боку держави, так і чітке розуміння, що війна, котра зараз відбувається, це та можливість зробити і використати робототехніку.
Саме за рахунок технологій має Україна захищати свої кордони, захищати своїх людей і не піддавати зайвим ризикам військових. Зараз ми бачимо, як індустрія зростає щотижня.
Наприклад, звільнення від мита і ПДВ комплектуючих чи дронів, що мають постачатися на фронт, це зменшення капітальних вкладень у цей напрямок і це дозволяє виробити більше або навіть виконати певні кроки з розробки прототипів швидше, ніж це було до прийняття таких рішень. Звільнення від зайвого документального оформлення певних дронів дає можливість швидше їх завозити і швидше обертати логістичні процеси стосовно постачання обладнання. І це дає можливість збільшити кількість кінцевого обладнання на лінії фронт.
Що зараз відбувається: від найпростіших компонентів, що виробляються в Україні, локалізація збільшується. Тобто постійно з'являються нові компоненти, і підприємства, які починають створювати навколо себе власні мікросхеми... Створюється екосистема з виробництва певних компонентів, що використовуються в дронах.
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