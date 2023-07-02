"Знищення "москви" - лише початок": командувач ВМС ЗСУ привітав українських моряків [ Редагувати ]
Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа привітав українських моряків із професійним святом. З нагоди Дня Військово-Морських сил ЗС України він опублікував привітання на своїй сторінці у Facebook.
Командувач зазначив, що він пишається українськими моряками, які несуть дух свободи і незалежності.
В складних умовах воєнної обстановки, в запеклих боях з російськими загарбниками, мужні екіпажі українських кораблів разом з безстрашними воїнами морської піхоти, авіації та інших підрозділів рішуче захищають нашу країну від загарбників на одній з найважливіших ділянок нашої оборони – в Чорноморському регіоні та південних рубежах держави.
Всьому світу відомо про високий рівень професійної підготовки, патріотизм та єдність українських військових моряків.
105 років тому на кораблях Чорноморського флоту та у Севастопольській фортеці урочисто було піднято українські прапори та Військово-Морський Прапор Української держави. І це є свідченням того, що флоту України та українській державі далеко не 30 років.
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