Через стан Саакашвілі посла Грузії викликали до МЗС та запропонували повернутися до Тбілісі (відео) [ Редагувати ]
Через стан ув’язненого громадянина України Міхеіла Саакашвілі посла Грузії викликали до Міністерства закордонних справ та попросили його повернутися у Тбілісі "для консультацій". Про це повідомляє МЗС України.
На виконання доручення Президента України 4 липня до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі.
Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України.
У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі запропонували повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася.
Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду.
3 липня ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядає вкрай виснаженим.
Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль "вбиває Саакашвілі руками грузинської влади" та пообіцяв реакцію Києва.
Нагадаємо, у травні Європейський суд відхилив позов про переведення Саакашвілі на лікування за кордон.
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