У межах програми "Пліч-о-пліч" на Херсонщині почались відновлювальні роботи у 26 населених пунктах правобережжя. Зокрема, Тернопільська область опікується селищем Архангельське Високопільської громади Бериславського району. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

У межах програми "Пліч-о-пліч" на Херсонщині почались відновлювальні роботи у 26 населених пунктах правобережжя. Зокрема, Тернопільська область опікується селищем Архангельське Високопільської громади Бериславського району. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За словами чиновника, до війни селище було достатньо великим, там проживали дві тисячі людей. Після деокупації повернулись 1200 місцевих жителів, говорить Володимир Труш.

"Окупанти дуже сильно зруйнували це селище, до війни там проживало 2000 людей. Зараз проживають майже 1200", - каже він.

Володимир Труш розповів, що потрібно було відбудувати 23 будинки.

"На сьогодні ми 15 закінчили, намагаємося до 20 липня закінчити всі 23 будинки. Стан будинків був жахливий. Роботу розподілили на 2 етапи. Перший: робити реконструкцію, другий: це відбудова з нуля. На жаль, є багато об'єктів, які зруйновані під нуль. Наразі в Архангельську налічується близько 483 будинків, і інфраструктурних об'єктів (школи, садочки)", - каже він.

Джерелами фінансування - органи місцевого самоврядування, обласний бюджет, також соціально-активний бюджет, тобто, підприємства і бізнесмени, які хочуть допомогти відновити Україну