Байден розповів про перспективи вступу України до НАТО [ Редагувати ]
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Президент Сполучених Штатів Джо Байден не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки війна не закінчиться.
Про це повідомляє CNN.
"Послухайте, (президент України Володимир, - ред.) Зеленський зараз розуміє одне: буде він у НАТО чи ні - це не має значення, поки у нього є зобов'язання. Тож його це не турбує", - сказав він, порівнявши ситуацію з тим, "як ми чинимо з Ізраїлем".
Нагадаємо, 12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для України.
При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені шляхом двосторонніх договорів із партнерами.
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Серед країн НАТО є і група держав, які виступають за передачу запрошення Україні просто цими днями - під час саміту. І кілька скептиків, які вважають, що робити це зарано. Серед них називають і Німеччину і несподівано Сполучені штати. Чи так це насправді?
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