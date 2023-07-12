Президент Сполучених Штатів Джо Байден не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки війна не закінчиться.

Про це повідомляє CNN.

"Послухайте, (президент України Володимир, - ред.) Зеленський зараз розуміє одне: буде він у НАТО чи ні - це не має значення, поки у нього є зобов'язання. Тож його це не турбує", - сказав він, порівнявши ситуацію з тим, "як ми чинимо з Ізраїлем".

Нагадаємо, 12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для України.

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені шляхом двосторонніх договорів із партнерами.