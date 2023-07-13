Збройний пакет, що отримала Україна на саміті НАТО - вагомий аргумент на користь успішності Вільнюських зустрічей. Міністр оборони Олексій Резніков сьогодні в Твіттері написав, що за підсумками Київ здобув аж 7 пакетів допомоги загальною вартістю півтора мільярди євро! Тож, військовий аспект домовленостей - окрема тема, яку ретельно вивчила Ірина Іванова.

Без конкретики щодо вступу, але не з порожніми руками. З Вільнюса до Києва українська делегація повернулася з цілим списком обіцяного озброєння. Однією з перших розширити військову підтримку зголосилася Франція. Передає до пів сотні крилатих далекобійних ракет Скальп. Рішення вже ухвалене, а частина з них уже прибула в Україну.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Враховуючи поточну ситуацію та успіхи ЗСУ у контрнаступі, я вирішив збільшити поставки Україні озброєння та техніки. А заразом - надати ракети великої дальності.

Німеччина збільшить поставки бронетехніки - 1617 бойових машин піхоти "Мардер" і танків "Леопард". А ще - посилить протиповітряну оборону. Так, це означає ще більше "Петріотів" і ракет до них. Значний пакет допомоги анонсували і Сполучені Штати. Щоправда, наразі без деталей.

Джо Байден, президент США:

Зараз найбільш потрібні артилерійські снаряди, є дефіцит і ми працюємо над тим, щоб його усунути. Здається, президент Зеленський дуже і дуже задоволений тим, що ми робимо.

Велика Британія обіцяє тисячі снарядів для танків "Челленджер". На пакет підтримки зенітно-ракетного комплексу НАСАМС чекатимемо від Норвегії. А ще - на тисячу розвідувальних дронів. Таку підтримку партнерів високо цінують в офісі Президента.

Ігор Жовква, заступник голови Офісу Президента України, дипломатичний радник Президента України:

Ви знаєте, що одним з результатів візитів президента завжди є нові пакети допомоги. Сьогодні деякі країни оголосили це публічно, деякі сказали президенту на двосторонніх зустрічах. Кожна з країн сімки задекларувала нові пакети допомоги, аби ми обговорювали, як прискорити доставку попередніх пакетів.

Поза межами НАТО допоможе ще й Австралія. Новий оборонний пакет для України з-за океану міститиме з-поміж іншого 30 БТР-ів "Бушмастер". Саме те, що нам потрібно.

Ігор Жовква, заступник голови Офісу Президента України, дипломатичний радник Президента України:

Дуже символічно, поряд з гарантіями безпеки ми отримали нові пакети допомоги і доволі непоганий результат на шляху до отримання запрошення до НАТО.

Самого запрошення Україна не дочекалася на саміті, утім назвати його безрезультатним не можна. Як наголошує політичний радник Президента України Михайло Подоляк, зустріч у Вільнюсі не стала повторенням саміту у Бухаресті, де лідери запросили Україну в НАТО, але відмовились надати план дій щодо членства. Тепер він нам не потрібен. Цілком прагматичний та ефективний підхід НАТО, каже Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк, політичний радник президента України:

Перше, це довгострокова підтримка України з оборонної точки зору, тобто мається на увазі, це пакети, допомоги, військовою технікою. І не тільки безпосередньо сьогодні, а також і відстрочені в певних роках. Друга складова - це більш тісна політична інтеграція України в НАТО вже в рамках Ради Україна НАТО, де можна буде вирішувати багато питань в такому режимі, ну, ситуативному режимі. Третя складова - це відміна ПДЧ, так званого, тобто це посереднього етапу, коли ти маєш очікувати довгий час на прийняття. Ну, четверта складова - безумовно, це чітка фіксація, що ця війна має справедливо закінчитись для України, і тому Україна буде мати всю підтримку і щодо кібербезпеки, і щодо обміну розвідданими і так далі.

Позитивно політичні підсумки саміту оцінює і заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква. Фінальне комюніке саміту декларує - надані гарантії працюють, поки Україна просувається шляхом до членства НАТО.

Ігор Жовква, заступник голови Офісу Президента України, дипломатичний радник Президента України:

Це те, чого ми хотіли. Кожне слово, кожна літера, кожне речення в цьому документі виписано, прописано і погоджено Україною. Згадайте, як на початку відкритої агресії президент України благав - закрийте небо над Україною, надайте Україні далекобійну зброю, дайте Україні танки, артилерію. Відтепер ми не будемо нічого просити. Ми маємо певний рівень, мі знаємо який рівень нам потрібен і знаємо, якщо ситуація погіршиться - закладений механізм консультацій, швидкої реакції, як кожна країна-підписант буде реагувати і допомагати Україні.

Нинішній саміт у Вільнюсі - не остання зупинка на шляху України до НАТО. Наступна станція - Вашингтон. Саме столиця США прийматиме саміт альянсу у 2024 році.