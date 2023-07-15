Розбиті дахи та обвалені стіни. Так після пів року обстрілів виглядають будинки населених пунктів Дергачівської громади на Харківщині. Та поступово села починають відновлювати. У першу чергу ті, куди ворог не дістає своєю артилерією. Там почалась активна відбудова. Частково - коштом місцевих та обласного бюджетів, а десь допомагають волонтерам.

Перші "Гради" у Посьолок - один з мікрорайонів Дергачів - прилетіли торік наприкінці лютого. Далі стало гірше - рашисти гатили, як прокляті - розповідають місцеві, які ховалися по підвалах. Тоді виїхали майже всі мешканці.

Джаміля Гусейнова, жителька Дергачів:

Було лячно ходити, світла ніде не було, все ми вимикали, вікна маскували. Все за технікою безпеки. І тоді Посьолок взагалі мертвим був, мертвим. Це було дуже й дуже страшно. А потім люди почали приїжджати. І, на щастя, слава ЗСУ, що ми вже можемо спати, працюємо. Звісно, вже багато людей повертається.

А чимало і повернулися б, але нікуди. Квартири - потрощені, а грошей на відновлення у власників немає. Тож у Дергачах стартував проєкт з відновлення житла.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації:

Чим швидше будуть відбудовані людські будинки, тим більше шансів, що люди повернуться до населеного пункту. Бо коли людина виїжджає в іншу область або в іншу державу, створює свій там побут, діти до школи пішли, працевлаштувались. Наше завдання сьогодні - максимально швидко допомогти людям і повернути людей до громади.

Відновлення цього мікрорайону Дергачів та ще кількох фінансується з обласного та місцевого бюджетів.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації:

Передбачає програма повну модернізацію, утеплення, вхідні групи, під'їзди, ремонт дахів, внутрішньодомова територія. Тож це вже такий буде сучасний відбудований квартальник в європейському стилі.

Кілька будинків, що потрапили у першу чергу програми, в роботі від початку червня. Бригади підрядників працюють по 10-12 годин, тож і обсяг виконаної роботи вже чималий.

Віталій Родіонов, прораб будівельної бригади:

Демонтаж покрівлі, підмостку демонтували, нову поставили, фасад утеплили, зробили цоколь, демонтували всі балкони, реконструюємо все балкони, варимо нову конструкцію, обшиваємо металом. Нова покрівля.

Мешканці сусідніх будинків з нетерпінням чекають, поки й до них черга дійде.

Тетяна Вовк, жителька Дергачів:

Дві квартири абсолютно зруйновані, криші, вікон взагалі не було. Це зараз вікна поставили. Ми в другій черзі, ось 7-й будинок і мій, 11-й будинок.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації:

Ми розраховуємо, що до похолодання ми повинні встигнути відновити всі ті будинки, які запроєктували. Проєкт на сьогодні саме по місту Дергачі.

Готові ще кілька проєктів для тих населених пунктів, куди не дістає артилерія ворога, бо прикордонні села досі під обстрілами. А відновлювати житло можна лише там, де є хоч якісь гарантії безпеки й будівельникам і мешканцям. Селище Слатине вважають умовно безпечним, хоча від початку російської агресії тут було зруйновано та пошкоджено 70% будинків.

Євген Івахненко, староста Слатинського старостинського округу Дергачівської міської ради:

Селище під обстрілами було майже весь час від початку повномасштабного вторгнення і до звільнення наших територій Харківської області.

Поки відбудова житла у Слатиному просувається зусиллями волонтерів зі столиці. Кияни кажуть, найперше завдання - полагодити дахи.

Ігор Окунєв, співзасновник фонду:

Ми, можна сказати метафорично, називаємо нашу роботу як надання першої медичної допомоги за допомогою турнікету в червоній зоні. Це те, що першочергово робиться, щоб людина не втратила кров. Дах - це один з основних елементів, що дозволить захистити будинок від подальшої руйнації.

Будинок Юрія Кононенка вже під новенькою покрівлею, стара не витримала залпу рашистського граду.

Юрій Кононенко, житель селища Слатиного:

Криша практично вся злетіла, гараж розбило, вікна вибило. З 9 вікон залишилось одне.

А на даху сусідів пана Юрія волонтери саме працюють - "Гради" на цій вулиці понівечили геть усі будинки.

Людмила Лаврова, жителька селища Слатиного:

Вчора хлопці почали працювати. Дуже дякуємо їм. Вони закрили цю сторону, а тепер там знизу працюють.

Пані Лідія у свої 75 залишилася сама із сином, що з дитинства має інвалідність. Двох їхніх пенсій ледь вистачає на харчі, а про відновлення будинку й говорити годі.

Лідія Глушко, жителька селища Слатиного:

Приїхали хлопці, дякуємо їм, волонтери накривають. Дуже їм вдячна! А коли б я накрила? Нічого б я не зробила сама на ту пенсію 2 тисячі.

В першу чергу, кажуть волонтери, будинки відновлюють пенсіонерам, людям з інвалідністю та родинам військових, які захищають Україну на фронті.

Владислав Шарапа, співзасновник фонду:

Ми самі беремо участь у виборі будинків, які будемо відновлювати. Ми знаємо всіх людей, кому ми це робимо, ми з усіма знайомимося, робимо огляд будинку, а також ми плідно працюємо з адміністрацією.

Аби хоч якось віддячити волонтерам, у Дергачівській громаді заснували спеціальну відзнаку. Її передали співзасновникам фонду, що лише у Слатиному вже відновив дахи майже двох сотень приватних будинків.