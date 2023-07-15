У суботу, 15 липня, в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині пролунав вибух. Відео вибуху з'явилося в мережі.

Російські ТГ-канали повідомляють, що, за попередніми даними, є загиблі, але офіційного підтвердження поки що немає.

Порожня площа та приліт з боку ЗСУ в Олешках Херсонської області. Попередньо є загиблі.

Українські пабліки під тим же відео висловлюють сподівання на "велику кількість дохлих орків".