Фінляндія може знову відкрити кордон із росією за умови ухвалення закону про обмеження прикордонного режиму.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє Etelä-Saimaa.

За його словами, ухвалення цього закону може дозволити пасажирські перевезення на деяких пунктах перетину кордону в південно-східній Фінляндії.

"Наразі закон про мігрантів перебуває у стадії доопрацювання. Він буде поданий до парламенту протягом 1-2 тижнів. Ми хочемо, щоб закон набув чинності якомога швидше", - заявив Хяккянен.