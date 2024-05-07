Фінляндія може знову відкрити кордон із росією, але є умова [ Редагувати ]
Фінляндія може знову відкрити кордон із росією за умови ухвалення закону про обмеження прикордонного режиму.
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє Etelä-Saimaa.
За його словами, ухвалення цього закону може дозволити пасажирські перевезення на деяких пунктах перетину кордону в південно-східній Фінляндії.
"Наразі закон про мігрантів перебуває у стадії доопрацювання. Він буде поданий до парламенту протягом 1-2 тижнів. Ми хочемо, щоб закон набув чинності якомога швидше", - заявив Хяккянен.
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