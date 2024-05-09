Вторгнення росії: Європа посилює оборону [ Редагувати ]
Цілком ймовірно, що росія готується до атаки на якусь із країн НАТО. Для прикладу - Естонії, Швеції чи однієї з балтійських держав. Про таке днями заявили у польській розвідці. Європа, на тлі успіхів російських військ в Україні, дійсно все більше посилює оборону, ніби готується до невідкладної війни. Детальніше - в сюжеті Наталії Косінової.
Ці литовські вояки вийшли на вулиці Вільнюса й Каунаса, щоби відпрацювати дії у разі атаки на їхню країну, а отже, й запровадження комендантської години. Операцію планували завчасно: розставили блокпости, за координацію відповідає штаб.
Лукас Вайчюліс, фахівець з підготовки 10-го полку спілки литовських стрільців:
За моєю спиною Спілка литовських стрільців та поліція виконують функції комендантської години. А заразом і належного поліцейського контролю. Ми тренуємося на випадок, якщо Литва зазнає гібридної атаки й оголосять комендантську годину.
Військовики пояснюють: такі, інтегровані в мирне життя, навчання суттєво відрізняються від маневрів на полігоні.
Томас Версекенас, командир загону:
Працювати в місті набагато складніше. Тут багато транспорту, багато громадян, тому, безперечно, є велика різниця в нашій тактиці.
Литва посилює армійський вишкіл. У країні тривають масштабні навчання "Thunder Strike" і робота вояків у містах - це лише їхня частина. Напередодні прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте заявила журналістам: Литва готова відправити свої війська на маневри в Україну. Києву достатньо лише попросити про це.
Тривають 20-денні навчання і у Фінляндії. За участю військовиків із Великої Британії, Латвії та Естонії. У вишколі там задіяно 500 одиниць техніки - від легких мотоциклів до танків та гелікоптерів.
Спільні тренування 5 країн НАТО та Іспанії закінчились у Словаччині. Вояки розповідають: на полігоні відпрацювали саме ті уміння та навички, які потрібні на реальному полі бою в Україні. Оскільки сучасна армія має бути гнучкою та змінюватися за потреби.
Роберт Кецо, командир механізованої бригади:
Щодня ми бачимо різні конфлікти, бачимо, як змінилося поле бою. І технологія безпілотників стала однією з головних, яку використовують у війні сьогодні. Це ключ до перемоги.
Тим часом Польща теж розпочала навчання своїх військово-повітряних сил - спільно зі США та країнами Балтії. Хоча лише наприкінці квітня завершила спільні тренування з Литвою, Португалією та США у Сувальському коридорі.
У розпалі й масштабні військові маневри в Естонії. У західній частині країни та на її островах зібрали понад 14 тисяч солдатів із 15 країн. Цього року до навчань вперше залучають не лише резервістів, а й місцеве населення: люди отримають SMS-повідомлення з рекомендацією сховатися в укриттях.
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