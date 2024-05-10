На кордоні Харківщини - загострена ситуація: намагалися пролізти ДРГ [ Редагувати ]
На Харківщині зберігається загострена ситуація. Вночі ворог проводив потужну артилерійську підготовку та намагалися пролізти групи ДРГ.
Про це повідомив боєць 24 ОШБ "Айдар".
Наші воїни відбили ворожі атаки, водночас найближчим часом очікується залучення основних резервів. Від Вовчанська до Харкова - близько 70 км.
Нагадаємо, за останню добу Сили оборони України знищили ще 980 російських окупантів. Це підняло загальну кількість втрат російської армії з початку вторгнення до близько 479 710 солдатів.
Крім того, українські воїни знищили 47 артилерійських систем противника.
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