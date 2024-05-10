США та Україна співпрацюють зі SpaceX для припинення несанкціонованого використання росією супутникового зв'язку від Starlink. Про це заявив помічник глави Пентагону Джон Пламб в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, сторони зуміли "припинити використання російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою в Україні". Пламб відмовився уточнити, які тактика та методи були використані для цього.

На даний момент ми успішно протидіємо використанню (терміналів. - ред.) росією, але я впевнений, що росія продовжить спроби знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку.

Чиновник пояснив, що з цього питання Пентагон взаємодіє з президентом SpaceX Гвін Шотвелл, а не з власником компанії Ілоном Маском.

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У росії не можна ліцензійно використовувати Starlink, але купити термінали можна на маркетплейсах, зокрема, на Ozon. Вартість комплекту обладнання супутникового зв'язку Starlink там починається від 157 тис. рублів (67 тис. грн).

Ці термінали працюють за підпискою, оформленою на ім'я жителів країн Європи, при цьому вони можуть забезпечити зв'язок не в центрі росії, а в її прикордонних регіонах. Минулого тижня у користувачів таких терміналів виникли проблеми із зв'язком. Один із продавців у Telegram запропонував для врегулювання ситуації перейти на дорожчий тарифний план. Чи це допомогло, невідомо.

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Україна одержала 30 тисяч терміналів Starlink, повідомляв у січні 2023 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У жовтні SpaceX попросила Пентагон надати фінансування для роботи Starlink в Україні. За оцінками SpaceX, до кінця року на постачання комплектів обладнання для системи витратять $124 млн.

Після цього Ілон Маск запевнив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжить працювати в Україні навіть якщо Пентагон відмовиться за нього платити.

Провайдер супутникового інтернету Starlink з грудня підвищив вартість послуг для українців з $60 до $75 на місяць.