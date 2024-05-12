Шольц зробив заяву про українців у Німеччині: працевлаштованим нічого не загрожує [ Редагувати ]
Українцям з посвідкою на проживання та з офіційним працевлаштуванням у Німеччині нічого загрожує.
Як зазначив канцлер, українці з роботою зможуть залишатися у Німеччині, попри те, що Україна хоче повернути громадян, які проживають за кордон.
"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", - сказав Шольц.
При цьому канцлер закликав українців працевлаштовуватися, оскільки у Німеччині досі спостерігається дефіцит на ринку праці.
"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - додав він.
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