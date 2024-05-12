Україна везе бронзу з Євробачення-2024. Дует співачок Джері Гейл і Альона Альона здобув третє місце у швецькому Мальме. За пісню "Тереза і Марія" у фіналі вони отримали від журі та глядачів 453 бали. Переможцем конкурсу став швейцарський виконавець Nemo з піснею "The Code". На другому місці - хорватський виконавець Baby Lasagna. На цьогорічному конкурсі не обійшлося без скандалів та протестів. Докладніше про все далі.

Швейцарські фанати не стримують емоцій. Це перша перемога країни з 1988 року, коли заповітну статуетку їй принесла Селін Діон. Цього разу і судді, і глядачі високо оцінили роботу "The Code" 24-річного репера Nemo.

У мене просто немає слів. Таке відчуття, ніби я уві сні. Я просто чекаю, коли хтось прийде і вщипне мене. Це здається зовсім нереальним!

Гучно відзначили друге місце своєї країни й хорватські фани. Їхнього виконавця Baby Lasagna вважали фаворитом конкурсу. Тож багато хто гірко розчарований.

Це катастрофа. Хорватія ніколи не вигравала, і нам потрібна була ця перемога. Ми чекали 30 років, щоб потрапити в першу четвірку, і тепер посіли друге місце. Це великий промах, і ми справді розчаровані.

Приголомшені й вболівальники з Нідерландів. Їхнього виконавця Йоста Кляйна взагалі не допустили до фіналу конкурсу. Співака дискваліфікували через звинувачення в насильницькій поведінці щодо співробітниці телевізійної команди. За версією Кляйна, він не хотів, щоб його знімали, що операторка сприйняла як погрозу. Розслідування інциденту триває.

Тако Ціммерман, голова Нідерландської телекомпанії AVROTROS:

Інцидент справді стався ввечері минулого четверга, під час другого півфіналу. Незважаючи на домовленості, що Йост не хотів, щоб його знімали після виходу зі сцени, його все одно зняли. Ми вважаємо, що рішення про дискваліфікацію є непропорційним, і розчарувало мільйони шанувальників у всій Європі.

Під особливим пресингом цьогоріч виступала співачка з Ізраїлю.

Увесь конкурс супроводжували пропалестинські протести. Мітингувальники вимагали заборонити Ізраїлю участь у Євробаченні.

Також співачку Еден Ґолан змусили двічі переписати текст пісні, щоби в ній не було політичного підтексту. У фіналі публіка освистала артистку.

Журі країн, ймовірно, побоялися дати Еден Ґолан багато балів. Натомість симпатії глядачів у підсумку вивели Ізраїль лише на п'яте місце, хоча виступ був дуже високого рівня.

Мітингувальників, серед яких була й шведська екоактивістка Ґрета Тунберг, розігнала поліція. Ґрету разом з кількома найзавзятішими протестувальниками затримали.

Україна 18-й раз виступила у фіналі Євробачення і тричі вигравали конкурс, встановивши рекорд. Цьогоріч Джері Гейл та Альона Альона з піснею "Teresa&Maria" були у п'ятірці серед букмекерів, але в результаті отримали третє місце. Постановкою номера займалася одна з найвідоміших режисерок світу українського походження Таню Муіньо.

За словами, української делегації головний меседж перформансу - про об'єднання людей, про об'єднання жінок, про жіночу силу і про те, скільки багато випробувань несуть жінки на своїх плечах.

alyona alyona, співачка, учасниця Євробачення-2024 від України:

Ця пісня була створена, коли нас бомбили, ми заходили в укриття, ми чули сигнали тривоги. Я думаю, що якщо ви багато говорите про свою ситуацію, люди вас чують. Тому тепер я відчуваю, що люди почули нас.

За голосуванням національних журі Україна набрала 146 балів. Найвищі оцінки - 12 балів, Україна отримала від Чехії та Молдови. Від глядачів Україна дістала 307. Під час конкурсу Альона Альона та Джері Гейл збирали гроші на відбудову зруйнованої під час російських обстрілів гімназії. А ще проголосили зі сцени "Peace and Freedom for Ukraine!".