Роналду втретє очолив рейтинг Forbes найбільш високооплачуваних спортсменів світу [ Редагувати ]
Португальський футболіст Кріштіану Роналду втретє рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes.
За підрахунками видання, 38-річний форвард саудівського клубу "Аль-Наср" заробив $136 млн, з яких $90 млн - це спонсорські та рекламні контракти.
ТОП-10 спортсменів, які найбільше заробили за рік за версією Forbes
- гравець футбольного клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду - $136 млн;
- гравець футбольного клубу ПСЖ Ліонель Мессі - $130 млн;
- гравець футбольного клубу ПСЖ Кіліан Мбаппе - $120 млн;
- гравець баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс - $ 119,5 млн;
- боксер Канело Альварес - $110 млн;
- гольфіст Дастін Джонсон - $107 млн;
- гольфіст Філ Мікельсон - $106 млн;
- гравець баскетбольного клубу "Голден Стейт Уорріорз" Стівен Каррі - $100,4 млн;
- тенісист Роджер Федерер - $95,1 млн;
- гравець баскетбольного клубу "Фінікс Санз" Кевін Дюран - $89,1 млн.
Нагадаємо, у квітні восьмеро українців потрапили до нового рейтингу доларових мільярдерів Forbes.
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