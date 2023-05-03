У Києві померла олімпійська чемпіонка з легкої атлетики

У Києві 25 квітня пішла з життя олімпійська чемпіонка зі стрибків у довжину Віра Крепкіна. Лише десять днів тому їй виповнилося 90 років. 1960 році Віра Крепкіна зійшла на найвищу сходинку п’єдесталу Олімпійських ігор у Римі, вигравши золото зі стрибків у довжину.