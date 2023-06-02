Американський футбольний клуб "Інтер Майамі" офіційно запропонував довгостроковий контракт гравцю французького "Парі Сен-Жермен" Ліонелю Мессі. Про це повідомляє портал Diario Sport. За його даними, сума контракту становитиме $200 млн.

Як стверджує джерело порталу, Мессі запропонували контракт на чотири сезони. У рамках нього він отримуватиме $50 млн на рік.

Аргентинський форвард також зможе взяти участь у рекламній кампанії чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року з "Барселони". Контракт 35-річного аргентинця спливає наприкінці сезону. Ним зацікавився саудівський "Аль-Хіляль", запропонувавши Мессі контракт на 1,2 млрд євро.

У разі його підписання він стане спортсменом з найбільшою зарплатою в історії. ПСЖ поки що заперечує, що Мессі залишить клуб у червні.

Ліонель Мессі - семиразовий володар "Золотого м'яча", чотириразовий переможець Ліги чемпіонів, триразовий переможець Суперкубку UEFA, десятиразовий чемпіон Іспанії, семиразовий переможець Суперкубку Іспанії та кубка країни, чемпіон Франції.

У грудні 2022 року Мессі у складі збірної Аргентини завоював титул чемпіона світу з футболу.