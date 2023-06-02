"Інтер Майамі" запропонував Мессі контракт на $200 млн - ЗМІ [ Редагувати ]
Американський футбольний клуб "Інтер Майамі" офіційно запропонував довгостроковий контракт гравцю французького "Парі Сен-Жермен" Ліонелю Мессі. Про це повідомляє портал Diario Sport. За його даними, сума контракту становитиме $200 млн.
Як стверджує джерело порталу, Мессі запропонували контракт на чотири сезони. У рамках нього він отримуватиме $50 млн на рік.
Аргентинський форвард також зможе взяти участь у рекламній кампанії чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.
Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року з "Барселони". Контракт 35-річного аргентинця спливає наприкінці сезону. Ним зацікавився саудівський "Аль-Хіляль", запропонувавши Мессі контракт на 1,2 млрд євро.
У разі його підписання він стане спортсменом з найбільшою зарплатою в історії. ПСЖ поки що заперечує, що Мессі залишить клуб у червні.
Ліонель Мессі - семиразовий володар "Золотого м'яча", чотириразовий переможець Ліги чемпіонів, триразовий переможець Суперкубку UEFA, десятиразовий чемпіон Іспанії, семиразовий переможець Суперкубку Іспанії та кубка країни, чемпіон Франції.
У грудні 2022 року Мессі у складі збірної Аргентини завоював титул чемпіона світу з футболу.
по темі
Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року після того, як минув його контракт із "Барселоною". Контракт 35-річного аргентинця спливає наприкінці сезону. Про те, що ним зацікавився "Аль-Хіляль", стало відомо у травні. Претендентами на найкращого футболіста світу називали "Барселону" та американський "Інтер Майамі"
Іспанська "Севілья"всьоме в історії виграла Лігу Європи. У фіналі іспанський клуб у серії пенальті обіграв італійську "Рому"
"Шахтар" став чемпіоном України з футболу сезону-2022/23. Донецький клуб гарантував собі золоті нагороди після того, як на "Арені Львів" розбив "Дніпро-1" в матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 3:0
Футбольний клуб "Баварія" з Мюнхена у суботу з рахунком 2:1 обіграв "Кельн" у гостьовому матчі заключного, 34 туру чемпіонату Німеччини.
La Gazzetta dello Sport дізналася про намір UEFA усунути "Ювентус" від єврокубків