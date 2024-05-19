Російські війська вночі 19 травня здійснили атаку на Одесу та область. Уламки збитих ворожих дронів впали на території регіону.

Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Цієї ночі сили протиповітряної оборони на півдні України працювали понад шість годин, знищивши 24 "Шахеди". З них 20 дронів збили в Одеській області, три у Херсонській, та один у Миколаївській.

Внаслідок падіння уламків в Одеському районі було пошкоджено адміністративну будівлю, а в Одесі уламки впали у подвір'я житлового кварталу. За даними місцевої влади, постраждалих немає.

Зранку ворог запустив розвідувальний дрон "Орлан-10" у напрямку Одеської області, який був знищений силами ППО.