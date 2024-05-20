Під час засідання 22-ї Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", керівники оборонних відомств майже 50 країн обговорили ситуацію в Харківській області та російські атаки на українську цивільну інфраструктуру.

Про це розповів міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу 20 травня.

Українська оборона працює наполегливо, і росіяни платять дуже велику ціну за те, що вони роблять. путін сподівається, що Україна впаде, а наша Контактна група розпадеться, але він не правий, — наголосив Остін.

Він назвав спроби росії вести війну за принципами XIX століття "поганою ідеєю та стратегією" та нагадав, що США підписали додатковий пакет допомоги для України, який включає системи Patriot та HIMARS.

Ми хочемо закласти фундамент для стійкості українських сил у майбутньому. Сьогодні ми говорили про підтримку в рамках кількох коаліцій, включно з коаліціями ППО та захисту моря, — додав очільник Пентагону.

Зі свого боку міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна розповіла партнерам про потребу у важкому озброєнні, зокрема танках й бронетранспортерах.