Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у передачі росії летального озброєння, яке може використовуватися у війні проти України. Про це повідомляють Reuters та Independent.

Під час конференції з питань оборони в Лондоні Шаппс заявив:

Сьогодні я можу оголосити, що ми маємо докази співпраці росії та Китаю в галузі озброєнь, які застосовуються в Україні.

За словами, міністра нові дані американської та британської розвідок підтверджують, що "летальна допомога вже надходить чи надходитиме з Китаю до росії, а звідти - в Україну". Інших подробиць про поставки чи дані розвідки Шаппс не навів.

Під час свого виступу Шаппс відзначив зближення росії та Китаю та заявив, що обсяг торгівлі між країнами зріс на 64%, і це, на його думку, "показує, що йдеться про набагато тісніші стосунки [між москвою та Пекіном]". Також міністр нагадав про нещодавню поїздку володимира путіна до Китаю, яку він здійснив невдовзі після своєї інавгурації.

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За даними західних ЗМІ, за час війни в Україні Китай став для росії основним постачальником товарів, необхідних для різних озброєнь, у тому числі ракет.

Financial Times писала, що в 2023 році 90% чипів, які імпортуються росією, надходили з Китаю та використовувалися у виробництві ракет, танків і літаків. В останньому кварталі року з Китаю імпортували 70% верстатів, які, ймовірно, використовувалися у виробництві балістичних ракет.

За словами колишньої заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, Пекін, який обіцяв не передавати москві безпосередньо зброю, просто надсилає все необхідне для її виробництва.

Влада Китаю заявляє, що не надає зброю жодній зі сторін війни в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон після візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна заявив, що Китай взяв на себе зобов'язання утриматися від продажу будь-якої зброї росії.