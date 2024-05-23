Військовозобов’язані, які приходять до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних, не повинні обов'язково направлятися на військово-лікарську комісію. На ВЛК мають йти лише ті, хто йде до лав Збройних сил України, що визначити - придатні вони чи ні до військової служби.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко

"Є певний людський фактор. Хтось усіх, хто проходить на переоблік на оновлення данних, чомусь направляє на ВЛК. Ми уточнили дані, а потім, коли її (людину - ред.) призвуть, за цей період часу може відбутися багато чого. Вона все одно буде проходити військово-лікарську комісію.

Ми це питання обговорювали на уряді, особисто прем'єр говорив міністру оборони для того, щоб це спустили по ТЦК.

Ми говоримо, що медичні огляди повинні проходити ті, хто сьогодні йде до лав ЗСУ. Щоб чітко визначити - він придатний чи непридатний до військової служби", - заявив глава МОЗу.

Ті, хто обновив дані через застосунок Резерв+, не повинні йти на ВЛК, доки їх не при звали, заявив міністр охорони здоров'я.

"Коли її (людину - ред.) будуть забирати до лав ЗСУ, тоді ти обовязково проходиш військово-лікарську комісію. Кількість лікарів зараз зменшили з 8 до 6...

Питання ключове - це облік в ТЦК. Військово-лікарська комісія - це медичний огляд на який направляють військові. Приймає рішення ТЦК, коли людина повинна йти на медичний огляд.

Якщо людина заброньована, має відстрочку, має військову спеціальність, яка зараз непотрібна для лав ЗСУ, то немає її сенсу у військовий стан, у цей конкретний період часу, направляти на медичне обстеження, щоб просто підкріпити його до документів, які будуть лежати в папочці.

Після того, як людина забронюється, мине відстрочка, або ця спеціальність буде потрібна в ЗСУ, перед призовом їй доведеться пройти лікарську комісію", - заявив глава МОЗу.