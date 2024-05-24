Росія кинула "Африканський корпус" у наступ на Харківщині [ Редагувати ]
Для наступу на Вовчанськ у Харківській області росія залучила підрозділи "Африканського корпусу" міноборони рф, який складається переважно з бойовиків ПВК "Вагнер". Про це повідомило у своєму щоденному звіті Міністерство оборони Великої Британії.
За даними британців, до "Африканського корпусу" входять понад 2000 бійців та офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили у приватній армії Євгена Пригожина. Раніше підрозділи цього корпусу, залучали для спецоперацій у Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.
"Африканці" наступають поблизу Вовчанська разом з регулярними російськими військами та підрозділами тюремної "Шторм Z".
У Головному управління розвідки Міноборони України уточнили, що "Африканський корпус" застосовується у наступі на Липці - ближче до Харкова.
24 травня Генштаб повідомив, що українські війська зупинили росіян на півночі Харківської області. ЗСУ завдають вогневого ураження ворожим силам.
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