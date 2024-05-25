Били "Іскандером": правоохоронці показали фото наслідків удару рф по Харкову [ Редагувати ]
У ніч на 25 травня російські війська завдали удару по Харкову ракетою "Іскандер". З'явилися фото наслідків.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 25 травня, приблизно о 00:40, ворог завдав ракетні удари по Слобідському району м. Харкова.
Пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна, - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома ракетами "Іскандер-М".
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
по темі
25 травня близько 1:00 російські війська завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району
Росіяни вчергове завдають ударів по Харкову, де в результаті атаки раніше загинули 7 людей
Росіяни зранку завдали удару по Харкову і передмістю
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час удару рф по Харкову та Люботину 23 травня агресор випустив 15 ракет
Харківські патрульні оприлюднили відео перших хвилин після обстрілу міста, на якому видно, як поліцейські, що перебували поблизу місця удару, одразу почали надавати допомогу постраждалим