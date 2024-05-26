В Івано-Франківську жінки змагалися в автослаломі для допомоги ЗСУ [ Редагувати ]
Покращити навички водіння та допомогти ЗСУ. В Івано-Франківську сьогодні жінки-кермувальниці змагалися в автослаломі. Це вид автомобільних перегонів по розміченій стійками території зі складною трасою. Благодійний захід під назвою "На колесах" організували дружини українських захисників. З місця подій - матеріал Жанни Дутчак.
На автостоянці біля торговельного центру - черга з двох десятків авто. Водії - лише жінки.
Анжеліка за кермом уже понад десять років. Участь у змаганнях вирішила взяти, щоби перевірити свої навички.
Анжеліка, учасниця автозмагань "На колесах":
Підтримати наші ЗСУ, і також показати нашу силу, дух, і що ми разом, і що ми непереможні.
Дівчина каже: усі елементи змагань - для неї прості. Тож сподівається - на призове місце.
Анжеліка, учасниця автозмагань "На колесах":
В принципі не важко, але є челендж із кошичком, який трошки ускладнює це все. Тому будемо бачити.
Відпрацьовує свою водійську майстерність і Мар'яна. Дружина військовослужбовця каже: у неї чималИй водійський стаж. А досвіду участі в змаганнях ще не було.
Мар'яна, учасниця автозмагань "На колесах":
Хочеться драйву, адреналіну, тому що планів багато і десь треба черпати це. Дуже важко щось казати, оскільки я дружина, яка десять років чекає чоловіка. І потрібно підтримувати. І тішуся, що він ще не падає духом. І зичу всім бути в бойовому дусі.
Стаж водіння і рівень підготовки учасниць - не мають значення, кажуть організатори. Головне, щоб мали водійське посвідчення і машину. А ще важливо зробити донат.
Валерія Кушніренко, організаторка заходу:
Ми коли готували цей захід, отримали великий запит від хлопців з передової на запчастини до дронів. Мотопіхотна бригада, яка із 16 року на Донецькому напрямку.
Усі елементи автозмагань стандартні - паралельне паркування, заїзд у гараж задом, розвороти, їзда змійкою - усе, з чим постійно стикається більшість водіїв.
Олександра Кодак, президентка Прикарпатського автомобільного клубу:
Буде два конкурси, один - зняти кошик, повісити кошик, така естафета, а ще один конкурс під час їзди - намалювати губи. Це майстерність жінки любої. Якщо може пити каву, то чого не намалювати губи.
Жіночі автозаїзди на підтримку ЗСУ в Івано-Франківську проводять уже другий рік поспіль. Організовують їх дружини військовиків разом із місцевим автоклубом.
Людмила Лучин, організаторка заходу:
Ми збираємо на дрони, нам дуже важливо підтримати наших хлопців, тому що вини там на "нулю" дуже чекають нашої допомоги, і через це ми організували цю подію. Ми повинні нагадувати всім, що війна триває і донатити потрібно.
Щоб зібрати якнайбільше грошей - поруч з автомайданчиком - волонтери облаштували благодійний ярмарок, виставку ретроавтомобілів. Для найменших гостей свята передбачені майстер-класи.
Олена, гостя свята:
Ми розважаємось, вже малювали, танцювали, пили лимонад, пряники купляли й донатили. Потрібно донатити завжди, і якщо можна це зробити в такій святковій формі, то чому би й ні.
Участь у цьогорічній автозаїді взяли майже два десятки учасниць. Усі показали високий рівень майстерності водіння.
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