Покращити навички водіння та допомогти ЗСУ. В Івано-Франківську сьогодні жінки-кермувальниці змагалися в автослаломі. Це вид автомобільних перегонів по розміченій стійками території зі складною трасою. Благодійний захід під назвою "На колесах" організували дружини українських захисників. З місця подій - матеріал Жанни Дутчак.

На автостоянці біля торговельного центру - черга з двох десятків авто. Водії - лише жінки.

Анжеліка за кермом уже понад десять років. Участь у змаганнях вирішила взяти, щоби перевірити свої навички.

Анжеліка, учасниця автозмагань "На колесах":

Підтримати наші ЗСУ, і також показати нашу силу, дух, і що ми разом, і що ми непереможні.

Дівчина каже: усі елементи змагань - для неї прості. Тож сподівається - на призове місце.

Анжеліка, учасниця автозмагань "На колесах":

В принципі не важко, але є челендж із кошичком, який трошки ускладнює це все. Тому будемо бачити.

Відпрацьовує свою водійську майстерність і Мар'яна. Дружина військовослужбовця каже: у неї чималИй водійський стаж. А досвіду участі в змаганнях ще не було.

Мар'яна, учасниця автозмагань "На колесах":

Хочеться драйву, адреналіну, тому що планів багато і десь треба черпати це. Дуже важко щось казати, оскільки я дружина, яка десять років чекає чоловіка. І потрібно підтримувати. І тішуся, що він ще не падає духом. І зичу всім бути в бойовому дусі.

Стаж водіння і рівень підготовки учасниць - не мають значення, кажуть організатори. Головне, щоб мали водійське посвідчення і машину. А ще важливо зробити донат.

Валерія Кушніренко, організаторка заходу:

Ми коли готували цей захід, отримали великий запит від хлопців з передової на запчастини до дронів. Мотопіхотна бригада, яка із 16 року на Донецькому напрямку.

Усі елементи автозмагань стандартні - паралельне паркування, заїзд у гараж задом, розвороти, їзда змійкою - усе, з чим постійно стикається більшість водіїв.

Олександра Кодак, президентка Прикарпатського автомобільного клубу:

Буде два конкурси, один - зняти кошик, повісити кошик, така естафета, а ще один конкурс під час їзди - намалювати губи. Це майстерність жінки любої. Якщо може пити каву, то чого не намалювати губи.

Жіночі автозаїзди на підтримку ЗСУ в Івано-Франківську проводять уже другий рік поспіль. Організовують їх дружини військовиків разом із місцевим автоклубом.

Людмила Лучин, організаторка заходу:

Ми збираємо на дрони, нам дуже важливо підтримати наших хлопців, тому що вини там на "нулю" дуже чекають нашої допомоги, і через це ми організували цю подію. Ми повинні нагадувати всім, що війна триває і донатити потрібно.

Щоб зібрати якнайбільше грошей - поруч з автомайданчиком - волонтери облаштували благодійний ярмарок, виставку ретроавтомобілів. Для найменших гостей свята передбачені майстер-класи.

Олена, гостя свята:

Ми розважаємось, вже малювали, танцювали, пили лимонад, пряники купляли й донатили. Потрібно донатити завжди, і якщо можна це зробити в такій святковій формі, то чому би й ні.

Участь у цьогорічній автозаїді взяли майже два десятки учасниць. Усі показали високий рівень майстерності водіння.