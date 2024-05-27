Іран почав постачати росії нові керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). Про це повідомляє Bild. Військовий експерт видання Юліан Репке зробив такий висновок, проаналізувавши відеозапис з місця падіння іранського важкого безпілотника Mohajer-6, який розбився в Курській області минулими вихідними.

Ймовірно, дрон мав атакувати Сумську область України, але не долетів до цілі та впав. Судячи з кадрів, безпілотник ніс на борту авіабомби Qaem-5, які раніше російська армія не застосовувала на війні проти України.

На думку експерта, використання таких авіабомб свідчить про "новий рівень" військової співпраці між Тегераном та москвою.

BBC News зазначає, що на вигляд боєприпас на фото і відео дійсно дуже схожий на Qaem-5 - плануючу авіабомбу малого діаметра, яка може встановлюватися на іранські безпілотники Mohajer-6 і Hamaseh.

Ця бомба має телевізійне наведення та може оснащуватися різними типами боєголовок. Її заявлена дальність польоту становить до 40 км. В Ірані її прийняли на озброєння у серпні 2019 року.

Нагадаємо, що Іран таємно поставив росії мільйони набоїв та сотні тисяч снарядів.