Нікопольщина під вогнем противника. Одна людина дістала поранення. Ворожі снаряди пошкодили приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Влучили росіяни й по місцевому підприємству. Загалом за минулу добу ворог бив по району 15 разів. Окупанти наносили удари й артилерією, і дронами. Далі - репортаж Олени Мендалюк з прифронтового Нікополя.

Голова ОСББ обходить будинок, фіксує що і в кого з мешканців пошкоджено. Минулої ночі Нікополь знову здригався від ворожого обстрілу.

Тетяна Герцен - голова ОСББ:

У нас на ось такий невеликий куток - було 6 прильотів. Один влучив нам, один в сусідній дім влучив у кришу і не розірвався, і влучання було у ці будинки, де саме не знаю, бо скло посипалось, а де саме не знаю.

А били окупанти прицільно по житлових будинках.

Олена Мендалюк - кореспондентка:

Ось у що російська армія перетворю оселі нікопольців. До прямого влучання тут було 2 квартири. Вибухова хвиля винесла повністю всі стіни, пробило підлогу, загалом постраждало 4 квартири.

І слава Богу, каже пані Алла, в момент атаки нікого не було вдома.

Алла - голова ОСББ:

У сусідній квартирі нікого не було, був лише ось навпроти, що до нього у квартиру влетіло і його двері, і їхні двері, його трошечки оглушило.

Сусіди, аби стеля не впала, підпирають її металевими трубами.

Квартира Віталія на 5 поверсі. Прилетіло до його сусідів поверхом нижче. Чоловік каже: вже не дивують зруйновані стіни та вибиті вікна. Нині лише шалена втома - і від небезпеки, і від постійних вибухів.

Віталій - житель Нікополя:

Звісно, важко. Чи є виправдання якісь? Вже слів немає, і у нас там бабушка, приватний сектор, теж попало. Паркан, вікна повилітали.

У так званій червоній - прибережній - зоні проживає пані Валентина. Напередодні вона потрапила під обстріл.

Я бегу быстренько домой, слышу прильот, бах, я бегу перкрываю газ, боюсь подходить к газу, думаю сейчас как взорвется, но перекрываю, бегу потому что сейчас повторный прильот будет не успеваю, как бахает, ложусь, а на меня камень, я думала осколок, думаю, сейчас рукой вытащу, а нет ничего.

Щонайменше 5 снарядів прилетіло у двір Валентини та довкола. Але навіть після пережито, жінка каже, що рідний дім не покине. Будинок звела сама, на подвір'ї кожен камінчик вклала своїми руками, зробила все для комфортної пенсії, і штучне озеро облаштувала. А ще на Валентині господарство.

Пані Валентина веде нас у балку, де вона висадила сад з фруктовими деревами, квітник і ціле поле лаванди.

Наслідки обстрілів Валентині допомагатимуть ліквідовувати й сусіди, і представники гуманітарної місії ООН. Вони у червоній зоні обстежують територію після ворожих обстрілів. Кажуть, роботи чимало, лише за останній тиждень росіяни понівечили близько сорока будинків.

Максим Ковальов - спеціаліст гуманітарної місії "Проліска":

Зараз ми проводимо заміри, будемо інсталювати вікна і видавати будівельні комплекти - дошка, рейка, тарпаулін. Для всіх пошкоджених будівель.

Більше 4 тисяч осель пошкодили окупанти в Нікополі за час повномасштабного вторгнення. Обстріли не вщухають ні на день.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Є два варіанти, на мою думку. Або ми консолідуємось як суспільство (вибух).

Це був приліт ствольної артилерії росіян, якою власне вони працюють з того берега вже колишнього водосховища. І десь так частина Нікополя, яка обстрілюється регулярно, отримала снаряд калібру 152 мм.

Тероризують жителів Нікопольщини й російські безпілотники. За один день тут зафіксували 24 удари ворожими дронами.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Це враховуючи те, що ми ж не лінія фронту і не лінія бойового зіткнення. Продовжується використання нічних ФПВ-камікадзе з теплокамерами, з нічними камерами. Від 50 до 70 відсотків їх знешкоджується, але ті, які проникають, вони наносять достатньо суттєву шкоду.

На тепер російська армія вбила на Нікопольщині 84 людини, ще понад чотириста зазнали поранень.