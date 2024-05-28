Помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко [ Редагувати ]
Помер журналіст, засновник та голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Йому було 63 роки. Про це повідомило агентство.
Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок.
Олександр Мартиненко працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету (1987-1990), кореспондентом, редактором відділу газети "Орієнтир Діп" (1990-1992), головним редактором агентства "Харків-новини" (1992), президентом агентства "Інтерфакс-Україна" (1992-1998), від 2003 - генеральний директор "Інтерфакс-Україна".
Мартиненко працював заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України Леоніда Кучми (1998-2001).
Був секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001-2002), членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002-2003).
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