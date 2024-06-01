Помстилась за збірну України: Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros [ Редагувати ]
Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 53 млн євро, що проходить з 26 травня по 9 червня на кортах Парижа.
У поєдинку третього кола Roland Garros 15-а сіяна обіграла румунку Ану Богдан 7:5, 6:2.
На шляху до чвертьфіналу Світоліна зіграє з Оленою Рибакіною (№4 WTA) із Казахстану.
Раніше ми писали про те, що Світоліна пройшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі.
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