Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 53 млн євро, що проходить з 26 травня по 9 червня на кортах Парижа.

У поєдинку третього кола Roland Garros 15-а сіяна обіграла румунку Ану Богдан 7:5, 6:2.

На шляху до чвертьфіналу Світоліна зіграє з Оленою Рибакіною (№4 WTA) із Казахстану.

Раніше ми писали про те, що Світоліна пройшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі.