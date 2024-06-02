На охорону білоруського кордону заступив спецпідрозділ поліції. Бійці повернулися з-за кордону, де пройшли вишкіл з іноземними інструкторами. І тепер посилять бригади ЗСУ, які вже третій рік несуть там службу. Наші журналісти розкажуть більше.

Вишкіл спецпризначенців. Бійці висуваються на позиції. Наша аеророзвідка вистежила у лісі противника.

Просуваються обережно, прикриваючи один одного, бо ворог засів в окопах.

Завдання спецпризначенців - зачистити фортифікаційні споруди.

Під час штурму окопів один з бійців дістав умовне поранення. Після надання першої допомоги його евакуйовують.

Виконавши завдання, група відходить під прикриттям. Так бійці спеціального підрозділу поліції відпрацювали штурм окопів на Поліссі. Сюди прибули нещодавно, щоб підсилити військовослужбовців, які прикривають білоруський кордон.

Позивний "Філін", боєць спецпідрозділу поліції:

Ми виконуємо бойові поставлені задачі на півночі. Постійно вдосконалюємо свої навички, постійно займаємося тренуванням особового складу. Пильно ретельно патрулюємо, безпосередньо виконуємо свої поставлені задачі.

Більшість особового складу цього підрозділу має бойовий досвід та брала участь в АТО, ООС. З початку повномасштабного вторгнення багато хто став на захист України.

Позивний "Вітер", боєць спецпідрозділу поліції:

Працював з 19-го року в національній поліції. Безпосередньо до 19 року проходив службу в АТО, ООС маю бойовий досвід. В принципі в нас всі хлопці бойові, майже всі проходили з силових структур, так потрапили в цей бойовий підрозділ.

Нещодавно бійці пройшли військовий вишкіл за кордоном.

Позивний "Пуля", боєць спецпідрозділу поліції:

Проходили підготовку з іноземними інструкторами. Нас навчали штурмувати окопи, робити засідки, нальоти на ворожі групи, окопи, позиції.

Тепер усі здобуті навички закріпили на місцевості, яку взяли під охорону. Через близькість білоруського кордону - бійці навчалися по-тихому - без жодного пострілу. Кажуть, це для того, щоб не провокувати ворога з того боку межі. Та, якщо окупант наважиться все ж її переступити - хлопці готові завдати нищівного удару.