Значна частина відео про конфлікти з ТЦК – ворожі ІПСО - Сухопутні війська [ Редагувати ]
Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що значна частина контенту в соцмережах із зображенням конфліктів між ТЦК та громадянами створена ворожими підрозділами інформаційних операцій.
Про це йдеться у відповідному повідомленні відомства у Telegram.
ЗСУ отримують інформацію про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованих територіях. Типові елементи: люди в українській формі разом з людьми у формі Національної поліції конфліктують з "місцевими жителями".
Імітуються побиття, в кадрі присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними або українськими номерами різних регіонів. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити.
У Сухопутних військах додали, що відео поширюються у поганій якості, щоб створити враження "природності".
Окрім імітації конфліктів, готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок. За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення, – йдеться в повідомленні.
Водночас Сухопутні війська запевняють, що всі справжні ситуації, які мають місце, "ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку".
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