У Києві провели турнір зі змішаних єдиноборств на честь загиблих воїнів [ Редагувати ]
Битва заради перемоги та вшанування пам'яті про загиблих спецпризначенців! У Києві провели турнір зі змішаних єдиноборств, присвячений памʼяті воїнів підрозділу "Артан" Головного управління розвідки. Шістнадцять поєдинків. Хлопці билися буквально до крові. Михайло Манилюк спостерігав за змаганнями, вболівав і спілкувався з переможцями.
У цій залі хлопці відпрацьовують удари. У змішаних єдиноборствах можна застосовувати й руки, і ноги. А тому, на перший погляд, може здатися, що це такі собі бої без правил.
Перед боєм спортсмени отримують поради від тренерів.
Олексій Охріменко, тренер:
Тут дозволяється все. І удар руками, і боротьба внизу, і добивання. Тут все змішане, тут більш цікаве. Є до шістнадцяти років - 14-15 років, і є старші. Ми привезли сьогодні п'ять чоловік.
Олексій щойно повернувся із зони бойових дій. Каже - спорт загартовує і фізично, і психологічно. А це дуже важливо для кожного воїна.
Олексій, учасник турніру памʼяті загиблих воїнів спецпідрозділу ГУР МО України:
Спортсмени все одно, особливо, які, скажемо так, не тупі, вони зможуть спроєктувати це на війну, дисципліну. Приймати дуже гарні, важливі рішення в критичних ситуаціях. Це все одно з боїв приходить. Тому що кожного дня дисципліна, загартовуєшся, і це в якийсь момент допомагає.
Сьогодні військовослужбовець і спортсмен виходить у ринг заради перемоги.
Вагова категорія - понад дев'яносто кілограмів. Суперник не простий. Однак Олексію вдається зламати хід бою на свою користь. Він перемагає.
Олексій, учасник турніру памʼяті загиблих воїнів спецпідрозділу ГУР МО України:
Він вміє в партері деякі речі, що ми знали. Я вже був в таких позиціях. Раз травму отримав. Цей раз більш нормально. В принципі те, що й очікував. - З перемогою! - Дякую!
Шістнадцять поєдинків, шістнадцять битв до крові. Олексій - лише один з учасників турніру зі змішаних єдиноборств, присвяченого памʼяті загиблих воїнів спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки.
Ілля Шевляк, президент спортивного комітету України, військовослужбовець спецпідрозділу ГУР МО України:
Такі турніри проводяться не вперше, але в Києві, присвячені саме нашим побратимам підрозділу "Артан" вперше. Цю ініціативу ми почали ще раніше. Ми проводили такі турніри на регіональному рівні. Сьогодні дуже приємно, що столиця приймає і в цьому форматі. Для нас це дуже важливо, і це дуже важливо для родин загиблих воїнів.
Артур Булигін, організатор турніру памʼяті загиблих воїнів спецпідрозділу ГУР МО України:
Ми для спортсменів підготували умови, які вони можуть побачити на іноземних змаганнях, тому в нас молодь зараз змагається, і для них - це можливість відчути атмосферу великих арен.
Основна частина підрозділу "Артан" нині виконує бойові задачі у Часовому Ярі на Донеччині. Серед них боєць за позивним "Фаворит".
Позивний "Фаворит" - офіцер спецпідрозділу ГУР МО України:
Є така приказка, що людина живе, доки її пам'ятають. А саме такі змагання не дають забути полеглих героїв. За ці півтора місяця, які ми були, ми не втратили ні одного сантиметру землі. Так склалося, що більшість людей в нашому підрозділі саме спортсмени, представлені з різних дисциплін, але процентів сімдесят - це спортсмени.
Чоловік Діани був командиром загону. Андрій Яремчук загинув під Куп'янськом на Харківщині у бою. Діана каже: такі змагання справді важливі.
Діана Легеза, дружина загиблого воїна:
Ми продовжуємо підтримувати таким чином пам'ять про загиблих хлопців. І це дуже важливо саме тому, що ми продовжуємо пам'ятати, і вони це десь бачать. Андрій був командиром ГУР МОУ "Артан" Україна. Він був дуже спортивний в мене. Також полюбляв спорт. Починав завжди свій ранок з тренувань. Це була неймовірна людина, фантастичний батько, чудовий син, і в нас нещодавно народився синочок, якого він теж долучав до спорту. Вже в чотири місяці він його повісив на турнік.
Бійці, які сьогодні вийшли в ринг, кажуть: нині на фронті багато спортсменів. Втім дехто вже ніколи не братиме участь у змаганнях.
Артем, учасник турніру памʼяті загиблих воїнів спецпідрозділу ГУР МО України:
Поважаю тих спортсменів, які воюють, їм здоров'я, сил, найголовніше - перемог. Пам'ятайте їх всі.
Сильні та мужні. Ці хлопці б'ються до крові - і на рингу, і на полі бою. Сьогодні в турнірі памʼяті загиблих воїнів спецпідрозділу "Артан" восьмеро переможців. Самі ж спортсмени кажуть: головна перемога, якої вони прагнуть, перемога над російським окупантом на полі бою.
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