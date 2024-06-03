Прокуратура розпочала провадження через відео, на якому російські терористи жорстоко поводяться з українськими військовими на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, на відео видно, як терористи завдають тілесних ушкоджень українським бійцям та імітують страту, стріляючи біля голови одного з військовополонених.

Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР, - додає прокуратура.

Зазначається, що відповідні дії є порушення Женевських конвенцій, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених.