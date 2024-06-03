Прокуратура відкрила провадження через відео зі знущанням росіян над військовополоненими [ Редагувати ]
Прокуратура розпочала провадження через відео, на якому російські терористи жорстоко поводяться з українськими військовими на Харківському напрямку.
Про це повідомляє Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.
За даними прокуратури, на відео видно, як терористи завдають тілесних ушкоджень українським бійцям та імітують страту, стріляючи біля голови одного з військовополонених.
Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР, - додає прокуратура.
Зазначається, що відповідні дії є порушення Женевських конвенцій, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених.
Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців Збройних сил росії, - додає прокуратура.
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