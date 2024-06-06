Нова морська атака ГУР у Криму: знищено вороже судно – ЗМІ [ Редагувати ]
Внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України вранці 6 червня в районі морського спеціалізованого порту Чорноморська в тимчасово окупованому Криму було знищено судно окупантів.
Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ.
Вночі, о 3:45 пролунав вибух. Внаслідок операції ГУР знищено вороже судно, імовірно рейдовий буксир, - повідомили в ГУР.
Нагадаємо, до Дня журналіста національний телемарафон «Єдині новини» разом з колегами із медіасфери розпочинають масштабний збір коштів на ударні морські дрони MAGURA V5 для Головного управління розвідки Міноборони.
Реквізити для поповнення банки «MAGURи для ГУРу»:
Отримувач: Подолянчук Діана Станіславівна
IBAN: UA613220010000026201345832856
ІПН/ЄДРПОУ: 3413801086
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