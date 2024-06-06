Громадяни України, які мають паспорт іншої країни, розглядаються прикордонниками у першу чергу саме як громадяни України, а не іноземці. Тому на них поширюються всі права та обов’язки, у тому числі про військову службу.

З 1 червня такі ж правила і застосовуються і до громадян України, у кого були відмітки про те, що вони виїжджають закордон на постійне місце проживання, і у кого були відмітки дипломатичних установ про взяття на постійний консульський облік.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи нещодавнє повідомлення посольства США в Україні.

"В Україні існує єдине громадянство. Як до воєнного стану, так і під час воєнного стану громадяни України розглядаються в першу чергу як громадяни України, навіть якщо вони мають паспорти інших країн. Тому і до воєнного стану, якщо прикордонники виявляли особу, яка представлялася іноземцем і представляла для паспортного контролю паспорт громадянина іноземної країни, але прикордонники встановлювали. що це українець, то до неї застосовувались норми як до громадян України, а не до іноземців.

Щодо змін з 1 червня. Зазначу, що під час дії воєнного стану і до цього часу мали змогу виїжджати з України громадяни України з документами громадян України, у кого були відмітки про те, що вони виїжджають за межі України на постійне місце проживання за межами України. А також відмітки дипломатичних установ нашої держави про взяття на постійний консульський облік.

Але зі зміною законодавства, у тому числі виключення категорій громадян України з переліку осіб, які знімаються з військового обліку через довготривалий виїзд за межі України, та зобов'язання їх також стати на військовий облік, можливості тепер їм виїжджати на межі України зараз немає.

Тому не варто плутати подвійне громадянство та відповідальність і обов'язки громадян України, які діяли раніше і діють зараз під час воєнного стану", - розповів речник ДПСУ.