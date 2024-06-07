У пʼятницю, 7 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни. Це лише дасть паузу росії перед новою війною.

Таку заяву він зробив під час виступу перед Національними зборами Франції.

Чи може путін виграти війну? Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною...Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні путін.

Зеленський висловив впевненість, що Україна зможе виграти війну. Він зазначив, що Україні вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.

Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, Україна, а, отже, Європа. Європа, а, отже, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли День Д ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги був неминучий.

Раніше ми писали про те, що наступного тижня Зеленський виступить у Бундестазі.