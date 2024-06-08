В ніч на суботу, 8 червня, рф знову атакували Україну дронами і однією ракетою. ППО вдалося збити більшу частину БПЛА та Х-59.

Про це повідомляється в Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Так, у ніч на 8 червня ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області рф та здійснив пуски 13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Курськ рф і мис Чауда (Крим).

В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "шахедів" і одну Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Раніше ми писали про те, що в Україні зросла кількість жертв серед цивільних на тлі обстрілів Харківської області.