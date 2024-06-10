Ворог спробував здійснити пропагандистську операцію в Рижівці Сумської області. Станом на ранок прапор терористів було знищено.

Про це повідомляє Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Як зазначив президент, сьогоднішній день розпочався з доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Було обговорено ситуацію на всіх напрямках фронту.

Сили оборони повністю контролюють ситуацію в регіоні. Ворог продовжує використовувати диверсійні групи, які наші воїни успішно ліквідовують.

"Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - додав він.

Харківська область

Наразі тривають контрударні дії Сил оборони України.

Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати, - додав він.

Донецька область

Ситуація у регіоні найбільш важка. Українські бійці роблять усе для стабілізації й захисту позицій.

Південний напрямок

На напрямку без змін, Сили оборони продовжують посилювати позиції.