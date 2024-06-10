Зеленський про "окупацію" Рижівки: пропагандистська операція, російський прапор знищено [ Редагувати ]
Ворог спробував здійснити пропагандистську операцію в Рижівці Сумської області. Станом на ранок прапор терористів було знищено.
Про це повідомляє Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
Як зазначив президент, сьогоднішній день розпочався з доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Було обговорено ситуацію на всіх напрямках фронту.
Сили оборони повністю контролюють ситуацію в регіоні. Ворог продовжує використовувати диверсійні групи, які наші воїни успішно ліквідовують.
"Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - додав він.
Харківська область
Наразі тривають контрударні дії Сил оборони України.
Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати, - додав він.
Донецька область
Ситуація у регіоні найбільш важка. Українські бійці роблять усе для стабілізації й захисту позицій.
Південний напрямок
На напрямку без змін, Сили оборони продовжують посилювати позиції.
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